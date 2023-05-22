Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую

Мосгорсуд в понедельник отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.