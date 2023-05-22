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36 минут назад

Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую

ТАССиещё 2

Мосгорсуд в понедельник отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую
Фото: vk.com/elena_blinovskayavk.com/elena_blinovskaya

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Таким образом, все наложенные ранее судом первой инстанции запреты оставлены в силе. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

Общество,Елена Блиновская,Мосгорсуд,
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