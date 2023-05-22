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Очередная массовая гибель рыбы зафиксирована под Новосибирском

Прокуратура города Бердска в Новосибирской области проверяет информацию о массовой гибели рыбы в заливе реки Бердь у ее впадения в Новосибирское водохранилище, сообщили «Сиб.фм» в пресс-службе ведомства. Уточняется, что сообщения о произошедшем появились в местных СМИ и соцсетях в понедельник, 22 мая. В начале мая в ряде водоемов региона уже фиксировался массовый мор рыбы.

Очередная массовая гибель рыбы зафиксирована под Новосибирском
© Прокуратура Новосибирской области

Как пишет издание, на фотографиях, опубликованных в интернете местными жителями, видно, что большое количество мелкой рыбы прибило к берегу Бердского залива. На место ЧП выехал прокурор Бердска Аркадий Козлов в сопровождении представителей городского МУП «Комбинат бытовых услуг».

Сообщается, что прокуратура запросила информацию о сумме ущерба, причиненного экологии Бердского залива. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ситуацией также заинтересовались в Минприроды Новосибирской области и лично глава ведомства Евгений Шестернин.

Ранее массовый мор рыбы был зафиксирован на озерах Клыгино и Чаны, а также на берегу реки Криводановки и в ряде других водоемов Новосибирской области. Эксперты считают, что гибель рыбы произошла из-за недостатка кислорода в воде зимой.

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