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Генпрокуратура начала процедуру признания Навального иноагентом

Запрос о признании экс-главы ФБК* Алексея Навального иноагентом был направлен в Минюст Генпрокуратурой России. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Генпрокуратура начала процедуру признания Навального иноагентом
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После этого Министерство юстиции России должно принять решение по данному вопросу. Бородин выразил уверенность в том, что Навальный будет внесен в реестр иностранных агентов уже в скоро времени.

О том, что Бородин написал обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой признать иностранным агентом оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области, стало известно 11 мая.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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