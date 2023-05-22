Генпрокуратура начала процедуру признания Навального иноагентом

Запрос о признании экс-главы ФБК* Алексея Навального иноагентом был направлен в Минюст Генпрокуратурой России. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

После этого Министерство юстиции России должно принять решение по данному вопросу. Бородин выразил уверенность в том, что Навальный будет внесен в реестр иностранных агентов уже в скоро времени.

О том, что Бородин написал обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой признать иностранным агентом оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области, стало известно 11 мая.