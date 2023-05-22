Власти Симферополя сообщили причины отключения света в городе

В Симферополе назвали шквалистый вечер основной причиной обесточивания города, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство топлива и энергетики Крыма .

"Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22.49 вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер). Это привело к частичному обесточиванию абонентов в Симферополе и Симферопольском районе", - указано в сообщении.

Ранее подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих селах была полностью восстановлена. Предприятие "Крымэнерго" сообщило, что в 22.49 (мск) по причине "технологического нарушения" на линии 110 кВт были частично обесточены абоненты в Симферополе, в результате чего отключенная нагрузка составила 42 мВт. Восстановить свет удалось только спустя четыре часа.