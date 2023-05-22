Умер актер театра и кино Евгений Лукошков

Актер Евгений Лукошков ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте портала kino-teatr.ru. Причина смерти артиста не уточняется.

Лукошков умер еще 19 мая, однако новость стала известна только сейчас. В 2002 году Лукошков получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

За время творческой карьеры он появился в таких телепроектах, как "Черный ворон", "Веер леди Уиндермир", "Гвоздь из родного дома", "Алкмена и Амфитрион", "В открытом море", "Носорог". С 1979 по 1989 год Лукошков служил актером Ленинградского академического театра драмы имени Александра Пушкина (Александринский театр). Позже артист основал салон-театр "Санкт-Петербург" и был его художественным руководителем. Лукошков был директором "Классик-центра" и руководил телеканалом "51".