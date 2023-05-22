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Shot: из села Козинка Белгородской области частично вывозят жителей

В селе Козинка Белгородской области частично эвакуируют жителей, сообщает Telegram-канал Shot.

Из села Козинка Белгородской области частично вывозят жителей
© РИА Новости

По информации источника в местной администрации, ситуация в населенном пункте тяжелая.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел населенных пунктов Грайворонского района Белгородской области. Под ударом оказались села Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино.

Губернатор Вячеслав Гладков позднее заявил, что никто не погиб и не пострадал. Он также призвал сограждан не паниковать и не верить сообщениям, рассылаемым якобы от имени администрации, об эвакуации. Глава региона также сообщал, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Он также рассказал, что после обстрела села Глотово в районную больницу доставили мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями.

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