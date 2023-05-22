Из села Козинка Белгородской области частично вывозят жителей

Губернатор Вячеслав Гладков позднее заявил, что никто не погиб и не пострадал. Он также призвал сограждан не паниковать и не верить сообщениям, рассылаемым якобы от имени администрации, об эвакуации. Глава региона также сообщал, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Он также рассказал, что после обстрела села Глотово в районную больницу доставили мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями.