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В Госдуме оценили вероятность введения шестидневной рабочей недели

Согласно действующему трудовому законодательству, отдельные предприятия в России уже работают по шестидневной рабочей неделе, исходя из поставленных государством задач, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал предложение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ввести шестидневку в РФ. Нилов отметил, что не нужно забывать о предприятиях непрерывного цикла, а также напомнил о разговорах про введение четырехдневки в стране.

В Госдуме оценили вероятность введения шестидневной рабочей недели
© РИА Новости

Уже несколько лет ведется дискуссия о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. И, выбирая между двумя форматами, я, безусловно, за четырехдневку. Но при условии как минимум сохранения уровня производительности труда и доходов работников. Наконец, в тех сферах, где сегодня требуется предельная интенсификация, и так работают в усиленном режиме — в три смены, без выходных. Считаю, что дополнительное регулирование в этой области не требуется, а в отдельных случаях даже опасно, — сказал Нилов.

Депутат добавил, что снижение продолжительности трудовой недели должно происходить естественным путем, поскольку рынок сам должен достичь нужного баланса. По мнению Нилова, лишнее вмешательство приведет к тому, что рынок начнет лихорадить.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. С этой инициативой организация обратилась к министру труда Антону Котякову, пояснив, что возросшее количество западных санкций увеличило нагрузку на экономику страны. По мнению авторов идеи, данная мера позволит реализовать задачи, которые поставил президент России Владимир Путин на текущий год. Они предусматривают достижение технологического и промышленного прорыва, укрепление экономического суверенитета России и снижение зависимости от иностранных институтов.

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