В Госдуме оценили вероятность введения шестидневной рабочей недели

Уже несколько лет ведется дискуссия о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. И, выбирая между двумя форматами, я, безусловно, за четырехдневку. Но при условии как минимум сохранения уровня производительности труда и доходов работников. Наконец, в тех сферах, где сегодня требуется предельная интенсификация, и так работают в усиленном режиме — в три смены, без выходных. Считаю, что дополнительное регулирование в этой области не требуется, а в отдельных случаях даже опасно, — сказал Нилов.