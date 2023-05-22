В Симферополе восстановили электроснабжение

Возобновилась подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих населенных пунктах, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на энергетиков.

Сотрудники «Крымэнерго» восстановили электроснабжение потребителей, прерванное ранее. Абоненты в Симферополе и Симферопольском районе были частично обесточены 21 мая в 22:49 (мск) в результате технологического нарушения. Авария произошла на линии 110 кВт. В результате отключенная нагрузка составила 42 мВт.