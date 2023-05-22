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В Симферополе восстановили электроснабжение

Возобновилась подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих населенных пунктах, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на энергетиков.

В Симферополе восстановили электроснабжение
© РИА Новости

Сотрудники «Крымэнерго» восстановили электроснабжение потребителей, прерванное ранее. Абоненты в Симферополе и Симферопольском районе были частично обесточены 21 мая в 22:49 (мск) в результате технологического нарушения. Авария произошла на линии 110 кВт. В результате отключенная нагрузка составила 42 мВт.

Об отключении электроэнергии накануне заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. После этого мэр Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что причину, по которой несколько районов города осталось без электричества, предстоит выяснить.

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