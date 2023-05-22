Эксперты оценили необходимость введения шестидневной рабочей недели

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Соответствующее предложение Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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Предложение увеличить рабочую неделю до шести дней призвано повысить устойчивость российской экономики в условиях санкций.

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Сейчас Трудовым кодексом РФ установлена пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов. В ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) россияне трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Впоследствии после окончания войны рабочий день постепенно сократился до семи часов при шестидневной рабочей неделе, а затем в 1967 году была установлена пятидневка с восьмичасовым рабочим днем.

Работодатели в России могут привлекать сотрудников к работе до 60 часов в неделю, поясняет проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Львович Сафонов. Это уже установлено действующим законодательством, поясняет он. Но только работа свыше 40 часов в неделю будет оплачиваться сверхурочно, и дополнительную нагрузку нужно будет согласовать с сотрудником, или с коллективом, если речь идет о повышенной нагрузке, которую выполняет целое предприятие.

Когда речь идет не о временном увеличении объема работ, а о постоянном производстве большего объема продукции, чем предприятие способно изготовить за восьмичасовой рабочий день, встает вопрос о введении вторых и третьих смен и найме дополнительного персонала, рассказывает Софонов.

Россия выбрала путь не увеличения количества рабочий часов на человека, а повышения производительности труда, напоминает Сафонов. И соответствующий национальный проект позволяет предприятиям обратиться к экспертам, сократить внутрисменные и межсменные простои, и тем самым повысить эффективность работы без увеличения рабочего времени со стороны персонала.

В ассоциации ссылаются на трудовые нормы других стран, которые предусматривают более длительную, чем в России, рабочую неделю. Так, в Непале и Иране установлены шестидневные рабочие недели, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю. А в Японии и Южной Корее сотрудники трудятся по 50-55 часов в неделю. Лидером по продолжительности работы является Сингапур, где рабочая неделя может достигать 60 часов.

В июле в Трудовом кодексе Казахстана появится норма о шестидневной рабочей неделе. Однако законодательством этой страны предусмотрены также четырехдневная, пятидневная и неполная рабочая неделя. В Бельгии допускается занятость до 48 часов в неделю, и в то же время с 2022 года действует право профсоюзов устанавливать четырехдневную рабочую неделю. Эта страна стала первой, утвердившей законодательно право сотрудника на график 4х3.

Кроме того, в России и мире был проведен уже не один эксперимент, доказывающий, что сокращение рабочего времени позитивно влияет на продуктивность сотрудников. В России эксперимент по внедрению четырехдневки провела группа "Совкомбанк".