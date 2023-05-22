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В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю, с такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», передают «Известия».

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю
© Unsplash.com

Авторы идеи отмечают, что в настоящее время из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор.

Несмотря на то, что экономика и национальная валюта показали стрессоустойчивость и вынесли удар, финансово-экономической сфере требуются дополнительные инвестиции.

В ассоциации указали, что увеличение рабочей недели может повысить прочность российской экономики и поможет достичь технологического и промышленного прорыва.

Ранее стало известно, что представители российских профсоюзов поддерживают сокращение продолжительности рабочей недели до 36 часов, но лишь при условии сохранения зарплат. При этом они признали, что в условиях дефицита рабочей силы идея работать меньше может оказаться неактуальной.

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