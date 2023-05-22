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StarHit: блогерша Валерия Чекалина погасила долг перед налоговой

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) выплатила налоговой службе 311 млн рублей. Об этом сообщает StarHit.

СМИ: блогерша Чекалина погасила долг перед налоговой
© ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

«Валерия и Артем Чекалины еще 3 мая погасили всю задолженность перед государством и перечислили более 311 миллионов рублей на счета налоговых органов. Если быть точнее, то 311 043 030 рублей, то есть именно ту сумму, которая фигурировала в акте налоговой проверки и послужила основанием для возбуждения уголовного дела», — рассказал источник.

Также отмечается, что на данный момент у семьи Чекалиных больше нет непогашенной задолженности перед налоговой службой.

Источник поделился, что за последние три года Лерчек с мужем пополнили семейный бюджет на 2 млрд рублей. Сама блогерша еще в марте заверяла, что намерена в скором времени погасить долг перед налоговой.

12 мая стало известно, что Савеловский суд Москвы наложил арест на более чем 311 млн руб., находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Второе аналогичное постановление суд вынес в отношении ИП Валерии Чекалиной. В марте блогерше предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

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