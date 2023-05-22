СМИ: блогерша Чекалина погасила долг перед налоговой

«Валерия и Артем Чекалины еще 3 мая погасили всю задолженность перед государством и перечислили более 311 миллионов рублей на счета налоговых органов. Если быть точнее, то 311 043 030 рублей, то есть именно ту сумму, которая фигурировала в акте налоговой проверки и послужила основанием для возбуждения уголовного дела», — рассказал источник.