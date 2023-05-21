Эксперт по ЕГЭ назвала способы борьбы с тревогой перед экзаменом и во время него
Способы борьбы с тревогой перед экзаменами и во время их назвала «Мосленте» эксперт по ЕГЭ, член национального общества прикладной лингвистики МГУ имени М. В. Ломоносова Инесса Васильева.
С тревогой поможет справиться осознанное сопротивление давлению со стороны родителей и учителей. Взрослые люди сами переживают стресс и часто транслируют подросткам собственные страхи. Для снижения уровня тревоги эксперт советует медитировать, выполнять дыхательные техники и планировать отдых, а верующим — молиться.
Также помогут четкое расписание, соблюдение режима дня, решение пробных вариантов на время и другие тренировки. Важно осознать, что даже при неудачном результате жизнь не закончится, а при недостаточном количестве баллов для поступления в желаемый вуз можно рассмотреть учебные заведения с меньшими требованиями.
На экзамене надо сначала выполнять те задания, в которых выпускник уверен. Это настроит на позитивный лад и ритм, активирует нейроны головного мозга, повысит работоспособность. По словам Васильевой, если ученик не знает ответ, ему следует пропустить задание и вернуться к нему позже, а еще правильный ответ можно выявить методом исключения. Перед перенесением ответа в бланк стоит проверить условие задания. Не надо также оставлять поле для ответа пустым. Если решить не получается, имеет смысл попробовать угадать, посоветовала специалист.