В Минздраве Ставрополья рассказали о попытках спасти мужа Гурцкой

Медики предприняли ряд попыток спасти мужа певицы Дианы Гурцкой, замглавы Минобрнауки России Петра Кучеренко, рассказала пресс-служба Минздрава Ставрополья в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что о прибытии в Минеральные воды борта с находящимся в тяжелом состоянии пассажиром стало известно заранее.

В аэропорт были направлены представители экстренных служб.

Медики приступили к реанимационным мероприятиям сразу после того, как самолет приземлился.