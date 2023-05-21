В Минздраве Ставрополья рассказали о попытках спасти мужа Гурцкой

В Минздраве Ставрополья рассказали о попытках спасти мужа Дианы Гурцкой
Медики предприняли ряд попыток спасти мужа певицы Дианы Гурцкой, замглавы Минобрнауки России Петра Кучеренко, рассказала пресс-служба Минздрава Ставрополья в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что о прибытии в Минеральные воды борта с находящимся в тяжелом состоянии пассажиром стало известно заранее.
В аэропорт были направлены представители экстренных служб.
Медики приступили к реанимационным мероприятиям сразу после того, как самолет приземлился.
В министерстве подчеркнули, что специалисты сделали все возможное для того, чтобы спасти Кучеренко, но их усилия не увенчались успехом.