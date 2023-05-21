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В Минздраве Ставрополья рассказали о попытках спасти мужа Дианы Гурцкой

Медики предприняли ряд попыток спасти мужа певицы Дианы Гурцкой, замглавы Минобрнауки России Петра Кучеренко, рассказала пресс-служба Минздрава Ставрополья в своем Telegram-канале.

В Минздраве Ставрополья рассказали о попытках спасти мужа Гурцкой
© РИА Новости

В ведомстве уточнили, что о прибытии в Минеральные воды борта с находящимся в тяжелом состоянии пассажиром стало известно заранее.

В аэропорт были направлены представители экстренных служб.

Медики приступили к реанимационным мероприятиям сразу после того, как самолет приземлился.

Названа предварительная причина смерти замглавы Миноборнауки Кучеренко

В министерстве подчеркнули, что специалисты сделали все возможное для того, чтобы спасти Кучеренко, но их усилия не увенчались успехом.

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