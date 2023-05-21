Представители Блиновской прокомментировали сбор средств в ее Telegram

Представители блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской утверждают, что ее Telegram-канал снова взломали. Это произошло после появления там публикаций с просьбой перевести Блиновской деньги на оплату адвокатов и уплату налогов, пишет издание Shot.

Команда Блиновской уже второй раз за неделю говорит о том, что ее взламывают. Самой блогерше запрещено выходить в интернет: если она нарушит это требование, ей может грозить СИЗО.