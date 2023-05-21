Блиновская попросила у подписчиков денег на адвоката

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая находится под следствием по делу об уклонении об уплате налогов, попросила своих подписчиков перевести ей деньги на адвокатов. Она отметила, что «важен каждый рубль».

«Мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги. Важен каждый рубль», — написала Блиновская в своем telegram-канале.

Она уточнила, что суд заблокировал все ее счета, поэтому ими нет возможности пользоваться. Блиновская опубликовала реквизиты карты для перевода денег.