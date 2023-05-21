Врачи рассказали о попытках спасти мужа Дианы Гурцкой на борту самолета с Кубы

Врачи пытались реанимировать мужа певицы Дианы Гурцкой, замглавы Минобрнауки России Петра Кучеренко прямо на борту самолета, однако спасти его не смогли. Об этом Минздрав Ставрополья рассказал в своем Telegram-канале в воскресенье, 21 мая.

Как уточнили в ведомстве, медиков заранее предупредили, что на борту самолета, прибывающего в Минеральные Воды, находится пассажир, которому стало плохо. В аэропорт была направлена бригада скорой помощи.

Как только воздушное судно приземлилось, врачи поднялись на борт и начали проводить реанимационные мероприятия.

«Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался», — заявили в министерстве.