Умер замминистра науки Петр Кучеренко

Умер замминистра науки, муж певицы Гурцкой Петр Кучеренко
Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет, сообщили в телеграм-канале ведомства. Чиновнику стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минводах, но спасти Кучеренко врачам не удалось.
Петр Кучеренко — доктор юридических наук, профессор, действительный государственный советник РФ третьего класса. Должность замминистра Кучеренко занял в марте 2020 года. Он курировал кадровые вопросы, а также вопросы по организации хозяйственной деятельности министерства.
У Петра Кучеренко осталась жена — певица Диана Гурцкая и сын.