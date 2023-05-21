Умер замминистра науки Петр Кучеренко

Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет, сообщили в телеграм-канале ведомства. Чиновнику стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минводах, но спасти Кучеренко врачам не удалось.