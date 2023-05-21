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Умер замминистра науки, муж певицы Гурцкой Петр Кучеренко

Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет, сообщили в телеграм-канале ведомства. Чиновнику стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минводах, но спасти Кучеренко врачам не удалось.

Умер замминистра науки Петр Кучеренко
© РИА Новости

Петр Кучеренко — доктор юридических наук, профессор, действительный государственный советник РФ третьего класса. Должность замминистра Кучеренко занял в марте 2020 года. Он курировал кадровые вопросы, а также вопросы по организации хозяйственной деятельности министерства.

Появилась информация о состоянии пережившего покушение Прилепина

У Петра Кучеренко осталась жена — певица Диана Гурцкая и сын.

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