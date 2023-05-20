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Патриарх Кирилл заявил об угрозе третьей мировой войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с государственными и общественными деятелями мусульманских стран в Болгарской исламской академии заявил, что мир стоит перед лицом третьей мировой войны и человечество может не выжить при применении оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл заявил об угрозе третьей мировой войны
© РИА Новости

"Сегодня мир стоит фактически перед лицом катастрофического конфликта, и некоторые называют это третьей мировой войной", - сказал он, добавив, что в случае использования человечеством оружия массового уничтожения у него "не останется перспективы выживания".

Ранее сообщалось, что патриарх 20 мая посетил Болгарскую исламскую академию и встретился с государственными и общественными деятелями мусульманских стран. Он осмотрел многофункциональный зал академии, учебную аудиторию, оборудованную мультимедийным комплексом, компьютерный класс, музей, библиотеку, лабораторию реставрации рукописей.

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