Патриарх Кирилл заявил об угрозе третьей мировой войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с государственными и общественными деятелями мусульманских стран в Болгарской исламской академии заявил, что мир стоит перед лицом третьей мировой войны и человечество может не выжить при применении оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РИА Новости.