Патриарх Кирилл заявил об угрозе третьей мировой войны
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с государственными и общественными деятелями мусульманских стран в Болгарской исламской академии заявил, что мир стоит перед лицом третьей мировой войны и человечество может не выжить при применении оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня мир стоит фактически перед лицом катастрофического конфликта, и некоторые называют это третьей мировой войной", - сказал он, добавив, что в случае использования человечеством оружия массового уничтожения у него "не останется перспективы выживания".
Ранее сообщалось, что патриарх 20 мая посетил Болгарскую исламскую академию и встретился с государственными и общественными деятелями мусульманских стран. Он осмотрел многофункциональный зал академии, учебную аудиторию, оборудованную мультимедийным комплексом, компьютерный класс, музей, библиотеку, лабораторию реставрации рукописей.