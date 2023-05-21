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1 час назад

Писатель Прилепин начал проходить реабилитацию

Парламентская газетаиещё 3

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», Захар Прилепин, перенесший два этапа операции на ногах, начал проходить реабилитацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу публициста.

Писатель Прилепин начал проходить реабилитацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Состояние Прилепина стабильное, однако он остается в палате интенсивной терапии. На начальном этапе реабилитационные мероприятия представляют собой присаживания с опусканием ног с постели. Затем к занятиям привлекут методиста лечебной физкультуры, уточнили в пресс-службе.

В пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о проведении публицисту очередной операции.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. Возле поселка Пионерский Нижегородской области взорвался автомобиль, за рулем которого находился писатель, о чем писала «Парламентская газета». В результате погиб соратник публициста Александр Шубин, а сам Прилепин получил переломы обеих ног. Он был экстренно госпитализирован и перенес серию операций, в том числе по установке аппарата внешней фиксации переломов.

Ранее 20 мая сообщалось о переизбрании писателя сопредседателем партии «Справедливая Россия — За правду».

Общество,Александр Шубин,Глеб Никитин,Захар Прилепин,
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