В Краснодаре проверят караоке-бары из-за исполнения песни Верки Сердючки
В заведении «Ля Мажор» прозвучала композиция, в которой есть строка «Ще не вмерла Украина».
Администрация города держит на контроле ситуацию с исполнением песни с таким текстом, сообщили в мэрии Краснодара. Поручение о проверке дал градоначальник Евгений Наумов.
В самом баре «Ля Мажор» РИА Новости рассказали, что в клубе из принципа не дают гостям петь песни на украинском языке. Как только прозвучал припев на украинском, звукорежиссёр оперативно остановил музыку.
Накануне в Telegram-каналах появилось видео, на котором посетители караоке пели песню Верки Сердючки.