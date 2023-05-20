$79.91-0.1386.28-0.22

В Краснодаре проверят караоке-бары из-за исполнения песни Верки Сердючки

В заведении «Ля Мажор» прозвучала композиция, в которой есть строка «Ще не вмерла Украина».

В Краснодаре проверят караоке-бары из-за исполнения песни Верки Сердючки
© РИА Новости

Администрация города держит на контроле ситуацию с исполнением песни с таким текстом, сообщили в мэрии Краснодара. Поручение о проверке дал градоначальник Евгений Наумов.

Верка Сердючка спела «Russia goodbye» на «Евровидении-2023»

В самом баре «Ля Мажор» РИА Новости рассказали, что в клубе из принципа не дают гостям петь песни на украинском языке. Как только прозвучал припев на украинском, звукорежиссёр оперативно остановил музыку.

Накануне в Telegram-каналах появилось видео, на котором посетители караоке пели песню Верки Сердючки.

13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий