В Краснодаре проверят караоке-бары из-за исполнения песни Верки Сердючки

В заведении «Ля Мажор» прозвучала композиция, в которой есть строка «Ще не вмерла Украина».

Администрация города держит на контроле ситуацию с исполнением песни с таким текстом, сообщили в мэрии Краснодара. Поручение о проверке дал градоначальник Евгений Наумов.

В самом баре «Ля Мажор» РИА Новости рассказали, что в клубе из принципа не дают гостям петь песни на украинском языке. Как только прозвучал припев на украинском, звукорежиссёр оперативно остановил музыку.