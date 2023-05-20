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Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что Глебу Панфилову стало "немножко легче" после инсульта

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил ТАСС, что режиссеру Глебу Панфилову, госпитализированному 11 мая с инсультом и пневмонией, стало "немножко легче".

Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Глеба Панфилова
© РИА Новости

"Завтра ему [Панфилову] исполняется 89 лет. Мы очень надеемся, что Глеб Анатольевич порадует нас в день своего рождения тем, что ему станет еще лучше. Хотя доктора говорят, что ему уже стало немножко легче", — поделился Варшавер.

Артист был доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позже его перевели в другую московскую больницу. Сообщалось, что ему диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, его состояние осложняется пневмонией и тромбоцитозом. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое.

15 мая стало известно, что Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В тот же день Варшавер заявил, что после инсульта Панфилов находится в реанимации. У режиссера выявили воспаление легких.

Ранее Варшавер сообщил об "удовлетворительном" состоянии Панфилова.

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