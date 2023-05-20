Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Глеба Панфилова

"Завтра ему [Панфилову] исполняется 89 лет. Мы очень надеемся, что Глеб Анатольевич порадует нас в день своего рождения тем, что ему станет еще лучше. Хотя доктора говорят, что ему уже стало немножко легче", — поделился Варшавер.