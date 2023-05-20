Глава Сбера стал первым номером на «Зеленом марафоне»

Президент, председатель правления Герман Греф принял участие под номером один в самом массовом забеге традиционного ежегодного «Зеленого марафона» Сбера на 4,2 км. В этом году марафон состоялся в 10-й раз и собрал более 110 тыс. участников из 60 городов страны, став одним из самых массовых спортивных мероприятий в России.

© пресс-служба Сбера

В Москве в программу «Зеленого марафона», стартовавшего на Васильевском спуске, вошло несколько забегов для разных категорий участников. Для детей подготовили дистанцию в 500 метров. В забеге на 4,2 км можно было принять участие как по отдельности, так и командами, а также на этой дистанции впервые соревновались любители скандинавской ходьбы. В забеге на 10 км включили отдельный зачет для людей на инвалидных колясках. Самыми длинными стали дистанции в 21,1 км и 42,2 км.

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Финишировав, Герман Греф отметил замечательную обстановку: «Все бежали, все друг друга поддерживали, поэтому, конечно, эндорфины и чувство радости огромное. Для меня дистанция далась не очень тяжело, потому что я бегаю каждый день примерно 5 км, поэтому привычная дистанция». Глава Сбера подчеркнул, что важно заниматься спортом регулярно, по его словам он каждое утро от часа до полутора посвящает здоровью, стараясь поддерживать себя в нормальной физической форме, поскольку от этого зависит работоспособность».

Проведение «Зеленого марафона» нацелено на продвижение здорового образа жизни среди россиян и в то же время выступает благотворительной акцией. Своей основной миссией организаторы марафона видят сбор средств на поддержку детей с особенностями развития. Семьи, где воспитываются такие дети, нуждаются в особой поддержке: психологической, педагогической, и, конечно, финансовой.

Совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» проходит сбор средств в рамках акции «Мир открытых возможностей. Во всех городах, где состоялся «Зеленый марафон», каждый может сделать пожертвование. Сама акция продлится до 1 сентября 2023 года.