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Бюст Льву Толстому в Одессе перенесут в музей под открытым небом

Памятник русскому писателю Льву Толстому в Одессе перенесут с площади, которая носит его имя, в музей под открытым небом, сообщает украинское издание «Общественное».

Бюст Льву Толстому в Одессе перенесут в музей под открытым небом
© globallookpress.com

Решение о переносе принято членами историко-топонимической комиссии горсовета. Отмечается, что памятник входит в реестр монументального искусства местного значения.

Ранее сообщалось, что памятник советским солдатам снесли в селе Заречье Стрыйского района Львовской области Украины. Других подробностей не приводится.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В стране начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Часть стелы с изображением воина советской армии и фигуру скорбящей матери снесли в селе Пникут Львовской области на западе Украины.

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