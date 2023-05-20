$79.91-0.1386.28-0.22

В Госдуме посоветовали не украшать дачи садовыми гномами

Дачные участки не следует украшать гипсовыми гномами, разноцветной галькой и пластиковыми мини-прудами, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья. Он пояснил, что подобный декор вышел из моды и является антитрендом сезона, пишет РИА «Новости».

В Госдуме посоветовали не украшать дачи садовыми гномами
© Shutterstock

Чаплин уточнил, что владельцы дачных участков стремятся их улучшить, украсить. Вместе с тем, отметил он, необходимо осознавать, что многие предметы декора вышли или выходят из моды, в том числе, и некогда популярные в России гипсовые гномы.

По мнению депутата, устанавливать скульптуры возможно только в том случае, если они органично вписываются в дизайн участка.

Разноцветная галька, которую ранее широко использовали для устройства площадок и дорожек, пластиковые пруды также вышли из моды, заметил Чаплин.

Кроме того, полагает председатель СДП, в список антитрендов вошли огромные каменные валуны и большие беседки.

Чаплин пояснил, что модными в настоящее время считаются небольшие баньки, миниатюрные беседки, аккуратные кустарники.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий