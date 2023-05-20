В Госдуме посоветовали не украшать дачи садовыми гномами

Дачные участки не следует украшать гипсовыми гномами, разноцветной галькой и пластиковыми мини-прудами, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья. Он пояснил, что подобный декор вышел из моды и является антитрендом сезона, пишет РИА «Новости».

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Чаплин уточнил, что владельцы дачных участков стремятся их улучшить, украсить. Вместе с тем, отметил он, необходимо осознавать, что многие предметы декора вышли или выходят из моды, в том числе, и некогда популярные в России гипсовые гномы.

По мнению депутата, устанавливать скульптуры возможно только в том случае, если они органично вписываются в дизайн участка.

Разноцветная галька, которую ранее широко использовали для устройства площадок и дорожек, пластиковые пруды также вышли из моды, заметил Чаплин.

Кроме того, полагает председатель СДП, в список антитрендов вошли огромные каменные валуны и большие беседки.