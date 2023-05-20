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Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву

Первый после четырёхлетнего перерыва самолёт грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву.

Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву
© РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Самолёт загружен примерно на 80%», — говорится в сообщении.

Ранее в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.

Также сообщалось, что оппозиция пыталась прорвать кордон в аэропорту Тбилиси после прибытия самолёта из Москвы.

Georgian Airways получила разрешение на полеты в РФ с 20 мая

19 мая стало известно, что Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой.

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