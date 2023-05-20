Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву
Первый после четырёхлетнего перерыва самолёт грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву.
Об этом информирует РИА Новости.
«Самолёт загружен примерно на 80%», — говорится в сообщении.
Ранее в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.
Также сообщалось, что оппозиция пыталась прорвать кордон в аэропорту Тбилиси после прибытия самолёта из Москвы.
19 мая стало известно, что Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой.