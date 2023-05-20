Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву

Первый после четырёхлетнего перерыва самолёт грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву.

Об этом информирует РИА Новости.

«Самолёт загружен примерно на 80%», — говорится в сообщении.

Ранее в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.

Также сообщалось, что оппозиция пыталась прорвать кордон в аэропорту Тбилиси после прибытия самолёта из Москвы.