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В Госдуме посоветовали не украшать дачные участки садовыми гномами

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, представляющий «Единую Россию», посоветовал дачникам не украшать свои участки садовыми гномами из гипса. Его слова передает РИА Новости.

В Госдуме посоветовали не украшать дачи садовыми гномами
© Газета.Ru

Также Чаплин посоветовал не использовать пластиковые пруды и разноцветную гальку, так как, по его словам, все это вышло из моды.

«В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что есть садовые объекты, которые постепенно выходят из моды. Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны... Садовые фигуры, все-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды», — отметил депутат.

Кроме того, Чаплин заявил, что большие беседки для шашлыка и лобное место с костром вышли из трендов, а последнее так еще и пожароопасно.

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