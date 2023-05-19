На Крымском мосту затруднено движение машин из-за досмотра

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи затруднено движение транспорта из-за досмотра автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Упрдор «Тамань».

«По состоянию на 19:30 на автоподходе со стороны Керчи затруднено движение транспорта в связи с увеличением количества машин, проходящих досмотр», — говорится в заявлении.

Там пояснили, что скорость прохождения машин досмотра зависит от загруженности автомобиля. Водители транспортных средств, готовые достать свои вещи, проходят его быстрее, других же осматривают через сканер, что занимает больше времени.