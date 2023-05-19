На Крымском мосту затруднено движение машин из-за досмотра
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи затруднено движение транспорта из-за досмотра автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Упрдор «Тамань».
«По состоянию на 19:30 на автоподходе со стороны Керчи затруднено движение транспорта в связи с увеличением количества машин, проходящих досмотр», — говорится в заявлении.
Там пояснили, что скорость прохождения машин досмотра зависит от загруженности автомобиля. Водители транспортных средств, готовые достать свои вещи, проходят его быстрее, других же осматривают через сканер, что занимает больше времени.
Отмечается, что со стороны Тамани очередей нет.