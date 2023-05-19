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Российское отделение Greenpeace анонсировало своё закрытие

Причиной названо признание международного фонда Greenpeace International нежелательной организацией.

Российское отделение Greenpeace анонсировало свое закрытие
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«Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому мы вынуждены закрыться», — говорится в сообщении организации.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России. Причиной названы попытки вмешательства во внутренние дела страны, антироссийская пропаганда и финансирование иноагентов.

В ведомстве уточнили, что применительно к России природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождается активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства во внутренние дела государства.

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