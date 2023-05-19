Российское отделение Greenpeace анонсировало свое закрытие

«Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России . Поэтому мы вынуждены закрыться», — говорится в сообщении организации.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России. Причиной названы попытки вмешательства во внутренние дела страны, антироссийская пропаганда и финансирование иноагентов.

В ведомстве уточнили, что применительно к России природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождается активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства во внутренние дела государства.