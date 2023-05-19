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Прилепину сделали третью операцию

Писателю Захару Прилепину успешно провели третью операцию. Об этом «Известиям» сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

Прилепину сделали третью операцию
© РИА Новости

По ее словам, состояние Прилепина стабильное.

«Сегодня успешно прошла операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе», — добавила Кондакова.

Она отметила, что писатель уже пришел в сознание, но по рекомендации врачей остается в палате интенсивной терапии. Также она указала, что, как и предыдущая, операция проводилась врачами из федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородскими медиками.

Напомним, что 6 мая на Прилепина было совершено покушение в Нижегородской области. Была подорвана его машина Audi Q7.

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