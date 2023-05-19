Прилепину сделали третью операцию
Писателю Захару Прилепину успешно провели третью операцию. Об этом «Известиям» сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
По ее словам, состояние Прилепина стабильное.
«Сегодня успешно прошла операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе», — добавила Кондакова.
Она отметила, что писатель уже пришел в сознание, но по рекомендации врачей остается в палате интенсивной терапии. Также она указала, что, как и предыдущая, операция проводилась врачами из федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородскими медиками.
Напомним, что 6 мая на Прилепина было совершено покушение в Нижегородской области. Была подорвана его машина Audi Q7.