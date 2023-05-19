Greenpeace признали нежелательной организацией в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность международной неправительственной организации Greenpeace. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, деятельность организации представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

«Применительно к России природоохранная деятельность Гринписа фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ», — отмечается в сообщении.

Также Генпрокуратура обвинила Greenpeace в «воспрепятствовании реализации программ РФ, финансировании иноагентов, антироссийской пропаганде и призывах».

«Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем», — добавили в ведомстве.