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Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Зампредседателя правительства страны Дмитрий Чернышенко анонсировал возобновление регулярного авиасообщения с Кубой с 1 июля, передает РИА Новости.

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
© Unsplash

Накануне он заявил, что Россия согласовывает формат работы банков РФ на Кубе и переходит на расчеты по проектам в рублях. Также Чернышенко напомнил, что в марте кубинские банкоматы начали принимать карты «Мир».

По его словам, в РФ ожидают, что в ближайшее время ими станет возможно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах страны.

Как стало известно 19 мая, в пятницу в Тбилиси приземлился первый после четырехлетнего перерыва рейс российской авиакомпании «Азимут». В Москве рейс провожали шампанским, а в Тбилиси его встретили полицейским оцеплением. 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии. Оба события вызвали неоднозначную реакцию в грузинских политических кругах.

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