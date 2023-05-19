Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Зампредседателя правительства страны Дмитрий Чернышенко анонсировал возобновление регулярного авиасообщения с Кубой с 1 июля, передает РИА Новости.

© Unsplash

Накануне он заявил, что Россия согласовывает формат работы банков РФ на Кубе и переходит на расчеты по проектам в рублях. Также Чернышенко напомнил, что в марте кубинские банкоматы начали принимать карты «Мир».

По его словам, в РФ ожидают, что в ближайшее время ими станет возможно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах страны.