Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
Зампредседателя правительства страны Дмитрий Чернышенко анонсировал возобновление регулярного авиасообщения с Кубой с 1 июля, передает РИА Новости.
Накануне он заявил, что Россия согласовывает формат работы банков РФ на Кубе и переходит на расчеты по проектам в рублях. Также Чернышенко напомнил, что в марте кубинские банкоматы начали принимать карты «Мир».
По его словам, в РФ ожидают, что в ближайшее время ими станет возможно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах страны.
Как стало известно 19 мая, в пятницу в Тбилиси приземлился первый после четырехлетнего перерыва рейс российской авиакомпании «Азимут». В Москве рейс провожали шампанским, а в Тбилиси его встретили полицейским оцеплением. 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии. Оба события вызвали неоднозначную реакцию в грузинских политических кругах.