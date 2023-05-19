«Зеленый марафон» Сбера можно пробежать с мобильным приложением «НаСпорте»

«Зеленый марафон» Сбера, который в этом году состоится 20 мая по всей стране, можно пробежать с мобильным приложением «НаСпорте». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

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В компании уточнили, что «НаСпорте» — это новое бесплатное приложение для профессиональных спортсменов и любителей. Отмечается, что если его пользователь включит трекер 20 мая на старте «Зеленого марафона» или на пробежке в любой точке России, каждый его километр Сбер приравняет к 100 рублям. При этом собранные средства будут направлены в фонд «Вклад в будущее» на благотворительные цели.

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Для того, чтобы принять участие в онлайн-забеге нужно скачать мобильное приложение, заполнить свой профиль и предоставить доступ к геолокации (если этого не сделать, километры не будут учтены). После этого нужно присоединиться к «Зеленому марафону» и 20 мая зайти в трекер события «Зеленый марафон» и начать пробежку. По завершению пробежки нужно нажать кнопку «стоп».

Как сообщили в Сбере, мобильное приложение «НаСпорте» пригодится всем любителям активного образа жизни и после «Зеленого марафона».

«Оно продолжит развиваться: с ним можно будет мониторить свой спортивный прогресс, фиксировать результаты и делиться достижениями, отслеживать маршруты пробежек и создавать события, приглашать друзей на тренировки, соревноваться и устраивать марафоны, подобрать программу индивидуальных занятий, найти информацию по питанию или договориться о занятиях с персональным тренером», — говорится в сообщении.

Напомним, «Зеленый марафон» Сбера в этом году пройдет уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.