«Зеленый марафон» Сбера можно пробежать с мобильным приложением «НаСпорте»
«Зеленый марафон» Сбера, который в этом году состоится 20 мая по всей стране, можно пробежать с мобильным приложением «НаСпорте». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
В компании уточнили, что «НаСпорте» — это новое бесплатное приложение для профессиональных спортсменов и любителей. Отмечается, что если его пользователь включит трекер 20 мая на старте «Зеленого марафона» или на пробежке в любой точке России, каждый его километр Сбер приравняет к 100 рублям. При этом собранные средства будут направлены в фонд «Вклад в будущее» на благотворительные цели.
Для того, чтобы принять участие в онлайн-забеге нужно скачать мобильное приложение, заполнить свой профиль и предоставить доступ к геолокации (если этого не сделать, километры не будут учтены). После этого нужно присоединиться к «Зеленому марафону» и 20 мая зайти в трекер события «Зеленый марафон» и начать пробежку. По завершению пробежки нужно нажать кнопку «стоп».
Как сообщили в Сбере, мобильное приложение «НаСпорте» пригодится всем любителям активного образа жизни и после «Зеленого марафона».
«Оно продолжит развиваться: с ним можно будет мониторить свой спортивный прогресс, фиксировать результаты и делиться достижениями, отслеживать маршруты пробежек и создавать события, приглашать друзей на тренировки, соревноваться и устраивать марафоны, подобрать программу индивидуальных занятий, найти информацию по питанию или договориться о занятиях с персональным тренером», — говорится в сообщении.
Напомним, «Зеленый марафон» Сбера в этом году пройдет уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.
Отмечается, что в Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачете), 10 км (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км. Во всех остальных городах предусмотрена дистанция 4,2 км и детский забег, а в некоторых из них участники также смогут пробежать 10 и 21,1 км.