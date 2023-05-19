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Ефремов может выйти из колонии по УДО уже весной 2024 года

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что артист может выйти по условно-досрочному освобождению (УДО) уже весной 2024 года. Об этом сообщает «Абзац».

Жена Ефремова рассазала, когда актер может выйти из колонии
© РИА Новости

«УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает», — заявила она.

Адвокат Эдуард Демидов подтвердил, что Ефремов может просить об УДО уже весной. Вместе с тем суд может не удовлетворить его ходатайство, если сочтет, что Ефремов не исправился и для этого необходимо дополнительное время заключения в колонии.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы, но впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.

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