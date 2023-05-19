Жена Ефремова рассазала, когда актер может выйти из колонии

Ефремов может выйти из колонии по УДО уже весной 2024 года
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что артист может выйти по условно-досрочному освобождению (УДО) уже весной 2024 года. Об этом сообщает «Абзац».
«УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает», — заявила она.
Адвокат Эдуард Демидов подтвердил, что Ефремов может просить об УДО уже весной. Вместе с тем суд может не удовлетворить его ходатайство, если сочтет, что Ефремов не исправился и для этого необходимо дополнительное время заключения в колонии.
Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы, но впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.