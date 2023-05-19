Жена Ефремова рассазала, когда актер может выйти из колонии

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что артист может выйти по условно-досрочному освобождению (УДО) уже весной 2024 года. Об этом сообщает «Абзац».

«УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает», — заявила она.

Адвокат Эдуард Демидов подтвердил, что Ефремов может просить об УДО уже весной. Вместе с тем суд может не удовлетворить его ходатайство, если сочтет, что Ефремов не исправился и для этого необходимо дополнительное время заключения в колонии.