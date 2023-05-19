Смертность, которая была вызвана пандемией коронавируса, повлекла за собой потерю более 336,8 млн лет жизни. Это эквивалентно в среднем 22 годам на каждую избыточную смерть, следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За основу был взят период с 2020 по 2021 год.

Подчеркивается, что тогда эпидемиологическая ситуация привела к 14,9 млн смертей. Согласно данным экспертов, в среднем каждую секунду жизнь сокращалась примерно на пять лет.

ВОЗ подчеркивает, что мужчины потеряли на 42% больше лет жизни в связи со смертностью, которая была вызвана COVID-19.

В общей сложности они потеряли около 196,9 млн лет, а женщины — 140 млн лет. В материале также говорится, что суммарно американский, европейский и юго-восточный регион потеряли 278,8 млн лет жизни.