Спецпроект «Ленты.ру» победил в Национальной премии интернет-контента

Награду взял мультиформатный «Крах однополярного мира»

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18 мая 2023 года в Центре «Зотов» назвали первых победителей II Национальной премии интернет-контента, которые стали лучшими более чем из 500 претендентов. «Крах однополярного мира» от крупнейшего федерального медиа «Лента.ру» (входит в Rambler&Co) победил в номинации «Лучший спецпроект интернет-СМИ».

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Проект рассказывает о том, как переустройство мировой экономики и кризис либеральной демократии привели к коллапсу прежнего миропорядка. Ведущие российские эксперты, философы и специалисты по международным отношениям рассказывают, как в мире возникли новые центры силы, как диктат IT-гигантов перечеркнул мечты о создании «глобальной деревни» и почему право частной собственности — основа капиталистической экономики — практически утратило всякое значение. Проект доступен на сайте и в социальных сетях «Ленты.ру», а также в онлайн-кинотеатре Okko. На всех платформах он собрал более 29,4 млн просмотров.

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co: «Я рад, что Институт развития интернета и жюри Национальной премии по достоинству оценили проект, в который мы вложили огромное количество сил и ресурсов. Он создан на стыке медиа и документалистики, что абсолютно уникально для России. Мы брали всё лучшее от каждого канала потребления контента. В рамках медиа выходили лендинг, лонгриды, посты в соцсетях, короткие видео. А в онлайн-кинотеатре Okko выпущен цельный видеоматериал, который хорошо показал себя как документальный сериал. Думаю, что будущее за такими коллаборациями между несколькими платформами, потому что медиа должно выходить за пределы своей среды, создавать контент для новых аудиторий в различных форматах».