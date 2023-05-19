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Роспотребнадзор оценил уровень радиации в стране на фоне опасности в Польше

В России радиационная обстановка остается стабильной. Об этом, реагируя на слова секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о повышении уровня радиации в Польше, «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор оценил уровень радиации в стране на фоне опасности в Польше
© globallookpress.com

В федеральной службе уточнили, что в России ведется постоянный мониторинг радиационной обстановки, превышений уровня радиации не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле службы.

Патрушев 19 мая заявил, что в Польше был замечен рост радиации после того, как на Украине уничтожили боеприпасы с обедненным ураном. Политик на этом фоне также обратил внимание приезд президента США Джо Байдена в Хиросиму для участия в саммите G7.

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