Роспотребнадзор оценил уровень радиации в стране на фоне опасности в Польше

В России радиационная обстановка остается стабильной. Об этом, реагируя на слова секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о повышении уровня радиации в Польше, «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

В федеральной службе уточнили, что в России ведется постоянный мониторинг радиационной обстановки, превышений уровня радиации не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле службы.