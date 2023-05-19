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58 минут назад

Число безработных с начала года снизилось на 40 тысяч человек

Газета.Ruиещё 3

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова после заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда заявила, что с начала года число безработных россиян снизилось на 40 тысяч человек. Об этом пишет «Российская Газета».

Число безработных с начала года снизилось на 40 тысяч человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Голиковой, число работников в простое с начала года сократилась с 57 тысяч до 26 тысяч человек. При этом численность работников, занятых в неполный рабочий день составило около 36 тысяч, что на 40 тысяч меньше, чем в начале года.

13 апреля Голикова заявила, что число официально зарегистрированных безработных в стране составляет 532 тыс. человек, что на 33 тыс. меньше относительно показателей на начало 2023 года. Она добавила, что для соискателей представлено порядка 1,6 млн вакансий на портале «Работа России». При этом уровень регистрируемой безработицы находится на отметке 0,7%.

8 апреля Голикова заявляла, что число зарегистрированных в России безработных сейчас составляет 541 тыс. человек, что на 23 тыс. меньше показателя начала 2023 года. В секретариате предоставили и другую статистику по занятости в России. Как там уточнили, количество работников в простое в настоящее время достигает 32 тыс. человек, что на 51 тыс. меньше, чем в начале года. А число работающих неполное время находится на уровне 39 тыс., это на 37 тыс. меньше, чем на начало года.

Общество,Татьяна Голикова,Правительство РФ,
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