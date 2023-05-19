Число безработных с начала года снизилось на 40 тысяч человек

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова после заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда заявила, что с начала года число безработных россиян снизилось на 40 тысяч человек. Об этом пишет «Российская Газета».

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По словам Голиковой, число работников в простое с начала года сократилась с 57 тысяч до 26 тысяч человек. При этом численность работников, занятых в неполный рабочий день составило около 36 тысяч, что на 40 тысяч меньше, чем в начале года.

13 апреля Голикова заявила, что число официально зарегистрированных безработных в стране составляет 532 тыс. человек, что на 33 тыс. меньше относительно показателей на начало 2023 года. Она добавила, что для соискателей представлено порядка 1,6 млн вакансий на портале «Работа России». При этом уровень регистрируемой безработицы находится на отметке 0,7%.