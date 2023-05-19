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Фальков: магистратура будет не во всех вузах

Министерство образования и науки планирует проводить отбор вузов, которые будут реализовывать программы магистратуры в новой системе высшего образования. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы министерства Валерия Фалькова, невозможно реализовать программу магистратуры абсолютно во всех вузах. В каких именно учебных учреждениях она будет работать, еще предстоит выбрать.

Он также сообщил о необходимости ужесточения правил приема в магистратуру и предложил ввести два вида: академическую и профессиональную магистратуры. Академическая магистратура будет соответствовать приоритетам научного развития и полностью финансироваться за счет бюджета, а профессиональная будет иметь гибкие системы финансирования в том числе от крупных корпораций.

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Ранее Фальков говорил о том, что переход на обучение по новой системе высшего образования в России планируется с 1 сентября 2025 года. При этом процедура приема в вузы в новой системе почти не изменится. В частности, это не коснется ЕГЭ, льгот и порядка процедуры.

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