Фальков: магистратура будет не во всех вузах

Министерство образования и науки планирует проводить отбор вузов, которые будут реализовывать программы магистратуры в новой системе высшего образования. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы министерства Валерия Фалькова, невозможно реализовать программу магистратуры абсолютно во всех вузах. В каких именно учебных учреждениях она будет работать, еще предстоит выбрать.

Он также сообщил о необходимости ужесточения правил приема в магистратуру и предложил ввести два вида: академическую и профессиональную магистратуры. Академическая магистратура будет соответствовать приоритетам научного развития и полностью финансироваться за счет бюджета, а профессиональная будет иметь гибкие системы финансирования в том числе от крупных корпораций.