Визы в Иран для российских туристов отменят до сентября
Уже до сентября для российских туристов должны отменить визы в Иран, сообщил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян. Об этом пишет ТАСС.
Речь идет об отмене виз для всех групп туристов из России, включая индивидуальных.
«Все соглашения достигнуты, должно случиться до сентября», - сказал он.
Он также добавил, что страны достигли соглашений и по использованию карт «Мир». Когда будет запущен сам процесс, зависит от ЦБ обеих стран. Сейчас ожидает подтверждение от центробанков.
Ранее в Минпромторге сообщили, что уже этим летом могут быть запущены безвизовые поездки в Россию групп из Ирана.
Напомним, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, в настоящее время Россия ведет переговоры о введении безвизового режима со странами Персидского залива. Речь идет о Бахрейне, Кувейте, Омане и Саудовской Аравии.