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Визы в Иран для российских туристов отменят до сентября

Уже до сентября для российских туристов должны отменить визы в Иран, сообщил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян. Об этом пишет ТАСС.

Визы в Иран для российских туристов отменят до сентября
© globallookpress.com

Речь идет об отмене виз для всех групп туристов из России, включая индивидуальных.

«Все соглашения достигнуты, должно случиться до сентября», - сказал он.

Он также добавил, что страны достигли соглашений и по использованию карт «Мир». Когда будет запущен сам процесс, зависит от ЦБ обеих стран. Сейчас ожидает подтверждение от центробанков.

Ранее в Минпромторге сообщили, что уже этим летом могут быть запущены безвизовые поездки в Россию групп из Ирана.

Россия до конца июня начнет выдавать электронные визы

Напомним, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, в настоящее время Россия ведет переговоры о введении безвизового режима со странами Персидского залива. Речь идет о Бахрейне, Кувейте, Омане и Саудовской Аравии.

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