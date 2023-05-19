Россия до конца июня начнет выдавать электронные визы

Замминистра Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что Россия намерена до конца июня 2023 года запустить систему выдачи электронных виз. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск электронных виз Вахруков анонсировал на экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023».

«Ни для никого не секрет, что Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна по решению правительства РФ. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы», - подчеркнул замминистра.

В марте глава департамента туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая рассказала, что в 2023 году туристы смогут получить электронные российские визы.

Она отмечала, что уход из РФ систем Visa и MasterCard стал сдерживающим фактором для иностранных туристов, но в России работают над решением этой проблемы с помощью создания специальных «Карт туриста».

По словам Шаршавицкой, особенно в России заинтересованы в туристах из стран Персидского залива и Китая.