Пока вы спали: предложение Си Цзиньпина по нефти и новая уловка мошенников

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Китай предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Китай – Центральная Азия в Сиане заявил о том, что Пекин предлагает увеличить масштабы торговли нефтью и газом со странами региона и развивать сотрудничество на всей производственной цепочке в области энергетики, в том числе и ядерной. Об этом пишет РИА Новости.

«Китай предлагает создать партнерские отношения с Центральной Азией в области энергетического сотрудничества, ускорить строительство линии D газопровода Китай–Центральная Азия, расширить масштабы торговли нефтью и газом между сторонами», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Япония резко увеличила экспорт автомобилей в Россию

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросли поставки мотоциклов на 86,4%, цветных металлов — на 350%, резины — на 208%, видео- и аудиоаппаратуры — на 51,8%. Об этом со ссылкой на статистические данные, обнародованные Минфином страны, сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты связали такой резкий рост с эффектом низкой базы, при этом он свидетельствует о том, что Россия по-прежнему обладает ресурсами для преодоления санкционного давления. Сотрудничество между японскими и российскими компаниям не только сохранилось, но и развивается по ряду направлений, однако с «минимумом огласки, максимумом внимания к нормативной базе, тщательной проработкой соглашений», считают эксперты.

Мошенники нашли новый способ обманывать россиян

Мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу cool-центров банков, ставя на аватар логотип финорганизации и присылая фото поддельных банковских документов. Все это делается для того, чтобы повысить доверие к себе и выманить персональные данные, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.

По данным вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, преступники действуют в два этапа: сначала они звонят по обычному телефону или через мессенджер, но, столкнувшись с недоверием потенциальной жертвы, перезванивают по видеосвязи, изображая обслуживание из банковского офиса. В Центробанке призвали не предоставлять никому персональную информацию, а в случае сомнений перезвонить в банк по номеру, указанному на официальном сайте или на обороте банковской карты.

США объявили о новом пакете санкций против России

В новый пакет антироссийских санкций войдут около 300 компаний, физических лиц, судов и самолетов. При этом США намерены ввести экспортные ограничения против 70 предприятий России и других стран. Об этом накануне саммита G7 заявил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США намерены и дальше поддерживать ограничение цен на российскую нефть. «Мы продолжим расширять экспортный контроль, чтобы России было еще труднее содержать свою военную машину», - заявил чиновник администрации, уточнив, что будут ограничены в том числе и поставки товаров, «имеющих ключевое значение на поле боя».

Российским компаниям не хватает юаней

С начала мая российские компании столкнулись с резким ростом стоимости операций своп с юанем. Ставка уже закрепилась на уровне шести процентов, что в последний раз наблюдалось в марте. При этом ежедневный объем операций своп с юанем на Московской бирже составляет 250–300 млрд рублей, что почти в два раза выше, чем с долларом и евро, пишет «Коммерсант».