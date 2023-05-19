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Умер заслуженный художник России Сергей Воржев

Скончался заслуженный художник России Сергей Воржев. Одному из самых известных деятелей Кубани было 73 года.

Умер заслуженный художник России Сергей Воржев
© слово и дело

К соболезнованиям присоединилась вице-губернатор Кубани Анна Минькова. В соцсетях она отметила выдающийся талант, неординарность и верность Воржева Краснодарскому краю. За его плечами были десятки выставок: от краевых до всероссийских. Одной из важных составляющих его таланта была склонность в работах к этническому сюрреализму.

Сергей Воржев родился 21 февраля 1950 года в станице Варениковской Краснодарского края. Он окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. С 1983 года входил в Союз художников России.

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