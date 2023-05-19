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Скончался заслуженный художник России Сергей Воржев

На 74-м году жизни умер заслуженный художник России и кавалер ордена Петра Великого I степени Сергей Воржев.

Умер заслуженный художник России Сергей Воржев
© слово и дело

О трагедии сообщает kp.ru со ссылкой на вице-губернатора Кубани Анну Минькову.

По её словам, Сергей Воржев был хорошим другом и творческим наставником Миньковой.

«Десятки выставок — краевых, всероссийских, международных. Но практически всё творчество автора было тесно связано с родным Краснодарским краем», — цитирует слова вице-губернатора источник.

Минькова выразила соболезнования семье и близким Воржева и подчеркнула, что смерть художника — большая утрата для Краснодарского края.

Ранее стали известны имена украинских артистов, продолжающих работать в России.

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