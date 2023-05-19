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Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

В трех московских аэропортах в пятницу, 19 мая, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы
© lenta.ru

Так, стало известно, что в Домодедово отменен вылет одного лайнера, восемь авиарейсов перенесены. Во Внуково отменено шесть рейсов, два задержано. В Шереметьево задерживаются вылеты трех воздушных судов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских самолетов в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее, в мае, российская авиакомпания Utair допустила значительное сокращение вертолетного парка из-за санкций и вызванной ими нехватки комплектующих. Гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов заявил, что наиболее остро вопрос стоит с отсутствием двигателей и для вертолетов иностранного производства, и для отечественных.

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