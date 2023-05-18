Популярный комик рассказал о номере с живой козой в КВН

«Потом нам сказали: "Нет, ну свиную голову тоже нельзя". И мы такие: "Ну живую козу [возьмем на сцену]"», — поделился Дедищев. По словам юмориста, его появление на сцене с животным произвело фурор. «Там была шутка, что мы наконец-то вышли с чем-то живым. (...) Но было реально смешно и необычно, такого в КВНе не было», — добавил он.