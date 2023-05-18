Названа тема пленарного заседания форума «Экология»
Международный форум «Экология» начнет свою работу 5 июня, в День эколога и Всемирный день окружающей среды. Пленарное заседание форума «Экология» будет посвящено экологическому развитию России в эпоху перемен.
В пленарном заседании «Экологические приоритеты России в эпоху перемен: роль государства, возможности бизнеса и потребности общества» примут участие: заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и другие.
Модератором пленарного заседания выступит депутат Госдумы, председатель Общественного совета автономной некоммерческой организации «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» Николай Валуев.
Ключевыми вопросами пленарного заседания станут поддержка экологического курса предприятий в изменившихся экономических и технологических условиях, цифровая трансформация, подходы к финансированию зеленых проектов, перспективные направления привлечения инвестиций, информационная поддержка и другое.
Также на площадке форума пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды.
По итогам форума создадут резолюцию с инициативами и рекомендациями, которую направят в профильные органы власти для развития ответственного экологического управления и учета мнения общества при защите окружающей среды.
В работе мероприятия ежегодно принимают участие более 1200 человек из 70 регионов России. Организатором Форума является «Центр содействия природоохранным инициативам "Экология"».