Названа тема пленарного заседания форума «Экология»

Международный форум «Экология» начнет свою работу 5 июня, в День эколога и Всемирный день окружающей среды. Пленарное заседание форума «Экология» будет посвящено экологическому развитию России в эпоху перемен.

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Модератором пленарного заседания выступит депутат Госдумы, председатель Общественного совета автономной некоммерческой организации «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» Николай Валуев.

Ключевыми вопросами пленарного заседания станут поддержка экологического курса предприятий в изменившихся экономических и технологических условиях, цифровая трансформация, подходы к финансированию зеленых проектов, перспективные направления привлечения инвестиций, информационная поддержка и другое.

Также на площадке форума пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды.

По итогам форума создадут резолюцию с инициативами и рекомендациями, которую направят в профильные органы власти для развития ответственного экологического управления и учета мнения общества при защите окружающей среды.