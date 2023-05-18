Захару Прилепину понадобится новая операция
Как и предполагалось ранее, пережившему покушение российскому писателю Захару Прилепину потребуется новая операция.
По сообщению его пресс-службы, состояние Прилепина стабильное, до операции он будет находиться в палате интенсивной терапии. Сроки не уточняются.
"Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления", - приводит телеканал "Звезда" сообщение пресс-службы.
Первую операцию Прилепину провели в два этапа. Первый прошёл 6 мая, вечером после произошедшего теракта, второй - 12 мая.
Машину, в которой находился писатель, подорвали в Нижегородской области, в результате он был ранен, а его охранник Александр Шубин погиб на месте.