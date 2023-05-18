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Захару Прилепину понадобится новая операция

Как и предполагалось ранее, пережившему покушение российскому писателю Захару Прилепину потребуется новая операция.

Захару Прилепину понадобится новая операция
© РИА Новости

По сообщению его пресс-службы, состояние Прилепина стабильное, до операции он будет находиться в палате интенсивной терапии. Сроки не уточняются.

"Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления", - приводит телеканал "Звезда" сообщение пресс-службы.

Первую операцию Прилепину провели в два этапа. Первый прошёл 6 мая, вечером после произошедшего теракта, второй - 12 мая.

Случайность спасла Прилепина от гибели при взрыве

Машину, в которой находился писатель, подорвали в Нижегородской области, в результате он был ранен, а его охранник Александр Шубин погиб на месте.

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