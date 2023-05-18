На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии РФ

В январе член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что намерен попросить Следственный комитет РФ проверить высказывания Гребенщикова. По его словам, речь шла об одном из интервью музыканта, в котором он рассказал о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия России на Украине.