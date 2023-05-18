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РАН: Россия потеряла 50 тыс. научных сотрудников в течение последних пяти лет

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон заявил, что Россия потеряла 50 тыс. научных сотрудников в течение последних пяти лет, передает "Интерфакс".

Академик РАН: Россия потеряла 50 тыс. научных сотрудников за последние пять лет
© РИА Новости

По его словам, ни одна другая страна не потеряла столько сотрудников в научной сфере.

"Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать", – сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширило возможности получения жилищного сертификата для молодых российских ученых.

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Премьер напомнил, что раньше такой сертификат могли получить научные работники, подведомственные Министерству науки и образования.

Теперь же жилищные сертификаты смогут получить молодые ученые, которые, например, находятся под руководством академических вузов, в том числе медицинских и сельскохозяйственных.

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