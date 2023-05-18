Онищенко назвал продажу кофе с грудным молоком недопустимым

Продажа продуктов с грудным молоком является недопустимой как с юридической, так и с этическо-моральной и социальной точки зрения, а также по соображениям безопасности. Такое мнение в четверг высказал экс-глава Роспотребнадзора, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.

Как писала «Парламентская газета», ранее Роспотребнадзор начал проведение проверки в отношении кафе, которое выложило в соцсетях объявление о продаже «уникального» кофе на грудном молоке, которое получают от девяти кормящих мам.

В своей колонке на сайте ФАН Онищенко отметил, что его потрясло, что владелец предприятия рассказывал о продаже кофе с грудным молоком с гордостью. По его мнению, это является основанием для запрета бизнесмену заниматься предоставлением услуг в сфере общественного питания.

«Продажа продуктов с грудным молоком недопустима по нескольким аспектам: с юридической точки зрения, этическо-моральной и социальной, не говоря уже о безопасности потребителя», — подчеркнул он.

Онищенко также задался вопросом о том, будет ли предприниматель в будущем предлагать человечину, если на нее будет спрос. По мнению экс-депутата Госдумы, владелец кафе таким образом подталкивает малообеспеченных мам к тому, чтобы они ущемляли детей в питании в угоду сдаче грудного молока в заведение. Он назвал это безнравственным поступком и вершиной безответственного решения, которое связано с тем, что общепитом разрешили заниматься людям без образования.